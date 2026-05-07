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McDonald's supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 08:45:00 Editado em 07.05.2026, 08:53:56
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O McDonald's obteve lucro líquido de US$ 1,98 bilhão no primeiro trimestre de 2026, alta de 6% em relação ao ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 7. Em termos ajustados, a rede americana de fast food lucrou US$ 2,83 por ação, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 2,74.

A receita teve expansão anual de 9% no trimestre, a US$ 6,52 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 6,47 bilhões.

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As vendas globais em mesmas lojas subiram 3,8%, enquanto as vendas em mesmas lojas apenas nos EUA avançaram 3,9%. As vendas globais do sistema - medida do total de vendas nos restaurantes operados tanto pela empresa quanto por franqueados - cresceram 6% em base de moeda constante, para US$ 34 bilhões no trimestre.

Às 8h30 (de Brasília), a ação do McDonald's subia 3,1% no pré-mercado de Nova York.

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