McCarthy pressiona presidente Joe Biden a negociar teto da dívida

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou nesta terça-feira, 28, que está cada vez mais preocupado com a indisposição do presidente americano, Joe Biden, em negociar o aumento no teto da dívida. Em carta à Casa Branca, McCarthy defendeu que a posição do governo poderia criar "ramificações terríveis para toda a nação".

Em vez de abrir negociações diretas sobre o teto da dívida, que os democratas concordam que deve ser aumentado, Biden e os legisladores de seu partido estão desafiando os republicanos a apresentar publicamente suas próprias propostas orçamentárias - algo que McCarthy até agora se recusou a fazer.

Por enquanto, o Departamento do Tesouro recorreu a "medidas extraordinárias" para evitar a inadimplência da autoridade de empréstimos de US$ 31,4 trilhões do país. Mas essas medidas acabarão e podem colocar os EUA em risco de não conseguir pagar todas as suas contas, possivelmente já em junho.

A Casa Branca enfatizou que Biden não está disposto a aceitar cortes propostos em programas simplesmente em troca de suspender o limite da dívida. Mas McCarthy e os republicanos estão insistindo que ele precisa para que a legislação do teto da dívida avance. Os dois lados estão em rota de colisão em câmera lenta que pode ter implicações negativas para a economia nos próximos meses.