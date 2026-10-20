MBRF tem alta de 15% nas vendas internacionais em 3 anos e quer ampliar negócios na Sial Paris

A MBRF comercializou 2,719 milhões de toneladas de produtos no mercado internacional nos 12 meses encerrados em junho de 2026, volume 15% superior ao registrado em 2023, quando a companhia iniciou seu programa de eficiência e diversificação de mercados, informou a empresa, em nota. O avanço será um dos destaques da MBRF na Sial Paris 2026, feira internacional de alimentos que vai até a quarta-feira, 21, em Paris.

Segundo a companhia, o resultado reflete ganhos de escala e sinergias decorrentes da criação da MBRF, em setembro de 2025, além dos esforços para ampliar a presença no exterior.

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A empresa tem operações na América do Sul, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Turquia e na China. Desde 2022, conquistou mais de 300 novas habilitações para exportação e atualmente comercializa seus produtos em 117 países.

"O crescimento da presença dos nossos produtos no mercado externo demonstra a força da nossa plataforma global e a capacidade de conectar diferentes proteínas, marcas e mercados para atender clientes em diversas regiões do mundo", afirmou, em nota, o vice-presidente de Mercados Internacionais e Supply Chain da MBRF, Leonardo DallOrto. Segundo o executivo, os resultados também refletem o avanço da estratégia de internacionalização e a captura de sinergias que ampliam a competitividade da companhia.

Na Sial Paris, a empresa apresentará sua estratégia multiproteína, com um portfólio que abrange carnes bovina, suína e de aves, além de produtos industrializados e outras categorias de alimentos. A participação ocorrerá nos estandes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

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Entre os produtos e marcas que serão apresentados estão Sadia, principal marca internacional da companhia; Pampeano, linha premium de carne bovina; Sadia Bassi Angus, de cortes certificados; Sadia Organic, de produtos orgânicos; e Sadia Special.