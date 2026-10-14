MBRF Pet inicia exportação aos EUA e investe R$ 13,6 milhões em fábrica no Paraguai

A MBRF Pet, unidade de negócios de alimentos para animais de estimação da MBRF, iniciou exportações para os Estados Unidos e investiu R$ 13,6 milhões na ampliação de sua unidade no Paraguai, em meio à estratégia de expansão internacional, informou a empresa em nota. A companhia pretende ampliar sua presença dos atuais 20 mercados para 26 países até o fim de 2027.

A entrada nos Estados Unidos marca uma nova etapa do plano de internacionalização da empresa, que passou de 15 para 20 mercados atendidos nos últimos dois anos, um crescimento de quase 35%. A companhia pretende aproveitar o potencial do segmento de alimentos para gatos e de produtos premium no país, considerado o maior mercado pet do mundo.

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Segundo a American Pet Products Association (APPA), a população de gatos nos Estados Unidos cresceu 23% em um ano, enquanto as vendas de alimentos e petiscos para felinos ultrapassaram US$ 18 bilhões em 2025.

"A entrada nos Estados Unidos representa um marco na estratégia de internacionalização da MBRF Pet. Além de acessarmos o maior mercado pet do mundo, passamos a competir em um ambiente altamente exigente, o que reforça a qualidade, a inovação e a competitividade das nossas marcas", afirmou o diretor da MBRF Pet, Stanley Andrade, na nota.

No Paraguai, a unidade industrial abastece o Brasil e outros mercados latino-americanos, como Chile, Bolívia e Uruguai. O aporte elevou em 165% a capacidade de armazenamento da fábrica de Doctor Juan León Mallorquín, que funciona como um centro de exportação para a América Latina. A empresa também ampliou nos últimos anos a capacidade de sua fábrica em Bastos (SP), especializada na produção de alimentos úmidos, para sustentar o avanço das operações internacionais.

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A expansão ocorre em um cenário de crescimento das exportações brasileiras do setor. Em 2025, as vendas externas da indústria de produtos para animais de estimação somaram R$ 3,3 bilhões, alta de 12% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet). No primeiro trimestre de 2026, as exportações de alimentos para pets cresceram 9% ante igual período de 2025.