Material mais caro acelera inflação da construção no IGP-DI de dezembro, diz FGV

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A alta no preço dos materiais de construção pressionou a inflação do setor no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, dia 5.

continua após publicidade

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,07% em novembro para uma elevação de 0,31% em dezembro.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um recuo de 0,10% em novembro para uma alta de 0,40% no mês passado. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de uma redução de 0,15% em novembro para um aumento de 0,43% em dezembro, enquanto os Serviços saíram de alta de 0,29% para aumento de 0,11%.

continua após publicidade

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,32% em novembro para uma alta de 0,18% em dezembro.