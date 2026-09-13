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Material de construção recupera ganho em agosto

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas da indústria de materiais de construção deram sinais de recuperação. O faturamento do setor em agosto cresceu 1,1%, ante julho, e 3,6% em relação a agosto de 2025. Os dados, que descontam a inflação no período, são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). No acumulado do ano, as vendas ainda acumulam queda de 1,7%, com retração de 2% em produtos para acabamento.

Apesar disso, a Abramat espera uma recuperação e mantém a projeção de crescimento de 0,5% nas vendas para 2026. "O resultado de agosto reforça uma melhora gradual da indústria", disse o presidente da entidade, Mauro Franco. Nos últimos meses, essa melhora tem ficado perceptível. Em abril, as vendas acumulavam queda de 4,8%, patamar que ficou mais brando agora, chegando a queda de 1,7% em agosto.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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