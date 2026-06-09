Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Materiais sobem menos e desaceleram inflação da construção no IGP-DI de maio

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 10:11:00 Editado em 09.06.2026, 10:16:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A alta ligeiramente mais branda no custo dos materiais desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 9.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 1,00% em abril para uma elevação de 0,88% em maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 1,35% em abril para uma elevação de 1,15% em maio. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 1,38% em abril para elevação de 1,21% em maio, enquanto os Serviços saíram de alta de 1,12% para elevação de 0,57%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,52% em abril para uma alta de 0,50% em maio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV IGP-DI INCC-DI Maio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV