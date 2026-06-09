Materiais sobem menos e desaceleram inflação da construção no IGP-DI de maio

A alta ligeiramente mais branda no custo dos materiais desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 9.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 1,00% em abril para uma elevação de 0,88% em maio.

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O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 1,35% em abril para uma elevação de 1,15% em maio. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 1,38% em abril para elevação de 1,21% em maio, enquanto os Serviços saíram de alta de 1,12% para elevação de 0,57%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,52% em abril para uma alta de 0,50% em maio.