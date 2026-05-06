Mater Dei tem lucro líquido de R$ 36,3 milhões no 1º trimestre, alta de 79,8%

A Rede Mater Dei reportou lucro líquido de R$ 36,3 milhões no primeiro trimestre de 2026. O montante é 79,8% maior do que o observado em igual intervalo de 2025. O desempenho foi impulsionado pelo avanço das receitas nos segmentos hospitalar e de seguros, além da expansão de margens operacionais no período, informou a companhia no release que acompanha os resultados.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) consolidado foi de R$ 130 milhões no primeiro trimestre de 2026, aumento de 34,6%. De janeiro a março, a receita líquida consolidada da Mater Dei foi de R$ 575 milhões, alta anual de 15,1%.

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A Mater Dei encerrou o período com dívida líquida de R$ 800 milhões, estável em relação ao observado anteriormente. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ficou em 1,6 vez, também em linha com o reportado em igual intervalo de 2025.