Mastercard tem lucro de US$ 3,9 bilhões no 1º trimestre
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 12:11:00 Editado em 30.04.2026, 12:18:20
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A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025, acima dos US$ 3,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 4,60 por ação, acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 4,41.
A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 8,4 bilhões entre janeiro e março, um avanço anual de 16%, superando a projeção da FactSet, de US$ 8,25 bilhões.
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