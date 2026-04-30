Mastercard tem lucro de US$ 3,9 bilhões no 1º trimestre

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025, acima dos US$ 3,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 4,60 por ação, acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 4,41.

A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 8,4 bilhões entre janeiro e março, um avanço anual de 16%, superando a projeção da FactSet, de US$ 8,25 bilhões.