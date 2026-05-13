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Master: PF faz buscas contra fraude em aplicação de R$ 87 milhões da Previdência de Cajamar

Escrito por Fausto Macedo e Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 11:19:00 Editado em 13.05.2026, 11:29:25
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 13, a Operação Off-Balance para apurar supostas irregularidades na gestão de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC), na Grande São Paulo. A apuração envolve aplicações financeiras consideradas de alto risco realizadas entre agosto de 2023 e março de 2024, em letras financeiras do Banco Master.

Cerca de R$ 112 milhões do patrimônio do regime previdenciário de Cajamar foram direcionados para quatro investimentos considerados suspeitos pela PF, sendo R$ 87 milhões vinculados ao Banco Master e R$ 20 milhões ao Banco Daycoval.

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A reportagem pediu manifestação do regime previdenciário de Cajamar e do Banco Daycoval, citado na investigação. O espaço está aberto.

A principal suspeita é de gestão temerária dos recursos públicos previdenciários, com falhas graves de governança, ausência de análise técnica adequada, deficiência na avaliação de riscos e possível direcionamento das aplicações financeiras, especialmente em favor do Banco Master.

Os investimentos ocorreram durante a gestão do então prefeito Danilo Joan (PP), apontado como aliado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo da última fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e sua teia de inflência.

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Policiais federais cumprem nesta manhã seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar, Boituva e na capital paulista, além de medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Os principais alvos da Operação Off-Balance são integrantes da cúpula do fundo de previdência de Cajamar.

Entre os investigados estão Luiz Henrique Miranda Teixeira, que ocupou o cargo de diretor-executivo entre julho de 2023 e dezembro de 2025; Marcelo Ribas de Oliveira, presidente do Comitê de Investimentos e diretor de Benefícios; Milton Marques Dias, diretor administrativo e financeiro, responsável pela gestão dos recursos do RPPS e integrante do Comitê de Investimentos; e Rafael Petroziello, membro do comitê que participou das deliberações e assinou autorizações de aplicações financeiras ligadas aos aportes sob investigação. A reportagem busca contato com as defesas.

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