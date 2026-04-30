Massa de renda de R$ 374,819 bi no trimestre até março renova patamar recorde, mostra IBGE

A massa de salários em circulação na economia registrou novo patamar recorde no trimestre encerrado em março, totalizando R$ 374,819 bilhões. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O mercado está sustentando uma massa de rendimento do trabalho significativa, bastante expressiva", disse Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE. "A renda disponível aumenta."

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O rendimento médio real dos trabalhadores subiu ao ápice da série, para R$ 3.722 no período. Houve contribuição da redução na informalidade e desligamentos em setores com rendimentos mais baixos.

"A queda na ocupação de fato ocorreu, mas não foi acentuada, e onde ela ocorreu foi naqueles trabalhadores de menor rendimento", lembrou a pesquisadora.

O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 1,6% na comparação com o trimestre até dezembro, R$ 60 a mais. Em relação ao trimestre encerrado em março de 2025, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 5,5%, R$ 195 a mais.

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"A população hoje que está ocupada tem participação relativa menor do trabalho informal do que havia no trimestre passado", justificou Beringuy. "Pode ter participação já da questão do reajuste do salário mínimo, de ganhos reais, que vêm ocorrendo nos últimos anos. Tudo isso contribui na média do rendimento."

A renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 3% no trimestre terminado em março ante o trimestre encerrado em dezembro. Já na comparação com o trimestre terminado em março de 2025, houve elevação de 9,8% na renda média nominal.