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Marinho sobre redução da 6x1: Senado também está 'sensível' ao que a sociedade está pedindo

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 15:44:00 Editado em 28.05.2026, 15:55:31
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O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que vê o Senado Federal também "sensível" à demanda da sociedade pelo fim da escala de trabalho 6x1. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada na quarta-feira, 27, pela Câmara dos Deputados e seguiu ao Senado. A PEC prevê uma transição de 14 meses para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais.

"O tempo do Parlamento é o tempo do Parlamento. Evidente que se o Senado estiver debruçado com prioridade, com desejo da agilidade que a Câmara trabalhou, 30 dias é suficiente", estimou Marinho.

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O ministro falou em coletiva para comentar o resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente a abril.

Sobre a atualização dos limites de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs), por meio de mudanças no Simples Nacional, o ministro disse que a atualização será uma forma de aperfeiçoamento do setor, não uma forma de compensação ao fim da escala 6x1.

Segundo ele, com a redução da jornada, eventualmente o MEI terá de contratar mais de um funcionário. "Então, isso é uma possibilidade que não entra simplesmente como compensação, mas entra como um processo de atualização natural que poderia acontecer independente do debate sobre a jornada."

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Ele disse que o governo federal sinalizou a possibilidade de analisar a situação e os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e da Fazenda, Dario Durigan, vão avaliar essas possibilidades.

"O diálogo sempre está aberto, o governo tem muita escuta e muita sensibilidade para escutar, junto com os setores analisados. O que não pode é pensar em compensação tributária, que é o que inicialmente alguns setores falavam. Nós descartamos o tempo todo, e continuamos descartando qualquer debate de compensação", concluiu Marinho.

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6X1/JORNADA/PEC/Luiz Marinho
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