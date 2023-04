Marinho diz que relação com Haddad 'sempre foi boa, é boa e continuará sendo'

Sofia Aguiar, Eduardo Gayer e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, negou qualquer tipo de problema com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após anunciar a política de valorização do salário mínimo. De acordo com ele, sua relação com Haddad "sempre foi boa, é boa e continuará sendo".

"A equipe do Haddad participou de todas as reuniões", declarou Marinho, em conversa com jornalistas após evento no Palácio do Planalto.

Segundo ele, a relação entre ambos é tranquila e serena para a construção de resultados do governo Lula.

"Somos uma equipe. O comandante e quem decide chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e portanto as coisas estão sob a mais perfeita ordem", destacou o ministro do Trabalho.

Reportagem divulgada nesta sexta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo afirma que Marinho e Haddad trocaram farpas em reunião realizada na quinta-feira com as centrais sindicais e Lula.

Ao tratar de proposta de valorização do salário mínimo das centrais, Haddad teria dito que não a conhecia, sendo contestado por Marinho, que citou reuniões em que o tema foi abordado.

Haddad disse que então não havia sido chamado para esses encontros, no que também foi refutado pelo colega de governo.