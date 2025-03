Marinho diz que governo soltará MP do consignado privado na semana após o carnaval

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Fernanda Trisotto (via Agência Estado)

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 26, que o governo vai liberar a medida provisória que trata do consignado para trabalhadores da iniciativa privada após o carnaval. "A semana que vem, pós-carnaval, nós vamos soltar a medida provisória", disse durante a coletiva em que comentou os dados do mercado de trabalho formal.

Questionado se o que impedia a divulgação do modelo era o sistema, o ministro negou.

"Agora o sistema está redondo, então agora nós podemos já falar com mais firmeza. Na semana pós-carnaval, nós vamos programar a assinatura do presidente dessa medida", afirmou Marinho, sem estimar a data.

Ele defendeu o modelo do consignado a partir da folha de pagamento para reduzir os juros e oferecer crédito barato aos trabalhadores da iniciativa privada.