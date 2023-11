Marinho diz que anunciará amanhã quase 1,8 milhão de empregos criados no ano até outubro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 27, que na terça-feira, 28, a sua pasta irá divulgar a criação de quase 1,8 milhão de empregos no ano até outubro. Marinho participou do Fórum Rádio Bandeirantes CIEE- Empregabilidade Jovem. Ele não quis dar o número exato porque na terça-feira serão divulgados os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged).

Sobre o tema Empregabilidade Jovem, o ministro disse que hoje há 500 mil jovens no programa, mas que esse número pode ser dobrado. "Podemos mudar leis, aperfeiçoá-las, mas as empresas alegam dificuldades para cumprir a cota do Programa Jovem Aprendiz porque os setores de administração não conseguem absorver o suficiente de jovens para atender a cota. Mas se uma empresa consegue cumprir, por exemplo, 30% da cota, a gente pode criar condições para ajudar", disse Marinho.

O CEO do CIEE, Humberto Casagrande, disse que hoje há 65 mil aprendizes no programa e 200 mil estagiários. "Mas tem uma fila com mais de 2 milhões de jovens esperando por uma oportunidade. Por isso a necessidade de uma maior integração entre empresas e escolas", disse.