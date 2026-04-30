Marinho: com eventual fim da 6x1, pode ter melhoria da produtividade e redução do absenteísmo

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, declarou nesta quinta-feira, 30, que o governo está apontando uma melhoria da produtividade e redução no nível de ausências dos funcionários no setor privado com o eventual fim da escala de trabalho de seis dias trabalhados e um dia de folga (6x1). Ele também reforçou que a diminuição da jornada de trabalho tem que ser feita de "maneira sustentável".

Marinho participa, neste momento, do programa Bom dia, Ministro, da EBC. "O que nós precisamos é adequar o mercado de trabalho para que as pessoas que estão à disposição do mercado de trabalho, elas venham", declarou, ao alegar que há um contingente de desocupação em função da escala de trabalho superior às 40 horas semanais.

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A instalação da comissão especial sobre as propostas de redução da jornada de trabalho e de fim da escala 6x1 na Câmara ocorreu na quarta-feira.

Por acordo, foram designados como relator do colegiado o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), e como presidente, Alencar Santana (PT-SP).