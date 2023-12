Marina Copola e Daniel Maeda são nomeados para diretoria da CVM

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Marina Palma Copola de Carvalho e Daniel Walter Maeda Bernardo para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A nomeação está publicada no

continua após publicidade

desta quarta-feira, 27, e ocorre após a aprovação dos nomes, no último dia 12, pelo Senado Federal. Marina Copola terá mandato até 31 de dezembro de 2028, na vaga decorrente do término de mandato de Flávia Martins Sant'anna Perlingeiro. Já Daniel Maeda exercerá o cargo até 31 de dezembro de 2024, na vaga decorrente da renúncia de Alexandre Costa Rangel. Marina Copola formou-se em direito em 2007 pela USP. Em 2013, concluiu o mestrado em direito econômico na mesma instituição. Atualmente, ela é professora do Insper e sócia de um escritório de advocacia. De 2009 e 2011, Copola atuou na CVM como assessora técnica na diretoria do órgão. Daniel Maeda formou-se em engenharia civil pela UFRJ e em direito pela Universidade Estácio de Sá. Desde 2016, é superintendente de supervisão de investidores institucionais da CVM. Antes, ele passou por diversos outros cargos na autarquia.