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ECONOMIA

Margens de lucro do diesel disparam para recorde e ações ligadas ao combustível saltam em NY

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os preços do petróleo têm operado voláteis há meses junto com as notícias sobre a guerra do Irã. O preço dos combustíveis derivados do petróleo tem se movido principalmente em uma direção - para cima - e mostra poucos sinais de retornar à terra em breve.

O diesel que alimenta caminhões e equipamentos agrícolas ficou particularmente caro, com os preços no atacado subindo 109% este ano. Os preços do diesel nas bombas dos EUA atingiram US$ 5,47 na terça-feira, um aumento de 7% no último mês e 48% no último ano.

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As refinarias americanas estão obtendo margens recordes ao bombear diesel - o triplo dos lucros por barril que estavam fazendo nesta época no ano passado, de acordo com dados da OPIS, que pertence à mesma controladora da Barron's.

A diferença entre o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) e os futuros de diesel atingiu US$ 101,86 na segunda-feira, a primeira vez que a margem atingiu três dígitos. Os maiores beneficiários incluem refinarias dos EUA como Valero Energy, Marathon Petroleum e Phillips 66, cujas ações atingiram máximas históricas nas últimas semanas. Grandes empresas de petróleo com braços de refino, como a ExxonMobil, também estão lucrando.

Para entender o porquê, é importante compreender a diferença entre o mercado de petróleo bruto e o mercado de combustíveis.

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A guerra causou a maior interrupção no mercado de petróleo bruto da história, porque o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz, e com ele cerca de 20% do petróleo mundial. Mas o mercado de combustíveis derivados do petróleo bruto foi ainda mais perturbado.

A guerra do Irã não é o único problema que impacta as exportações de combustíveis. As exportações de combustível da Rússia também diminuíram, porque a Ucrânia atacou as refinarias russas com drones. Os ataques tiraram 2,8 milhões de barris de capacidade offline em julho, segundo o Bank of America (BofA). Para manter suprimentos suficientes para seus próprios cidadãos, a Rússia restringiu as exportações de diesel e gasolina até o próximo ano. Além disso, a China reduziu as exportações de combustível para garantir que haja o suficiente disponível para uso doméstico.

Isso deixou os EUA como o exportador de último recurso, mas isso não é suficiente para abastecer o mundo inteiro indefinidamente em um momento de baixas reservas globais.

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A demanda por diesel provavelmente aumentará mais nas próximas semanas à medida que a temporada de colheita acelera, observa o analista do BofA, Michael Widmer. "Em resumo, na ausência de uma recuperação significativa da oferta, o mercado de diesel parece prestes a permanecer apertado, volátil e caro até o próximo ano", escreve.

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