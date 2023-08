Marcio Pochmann é nomeado presidente do IBGE

O governo federal formalizou nesta terça-feira, 8, a nomeação do economista Marcio Pochmann para exercer o cargo de presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A decisão está no Diário Oficial da União (DOU) em portaria assinada pela Casa Civil da Presidência.

O nome de Pochmann para comandar o IBGE foi anunciado pelo Palácio do Planalto no fim de julho, o que não agradou muitos agentes do mercado por, segundo eles, representar risco de aparelhamento partidário e de comprometimento do perfil técnico da instituição.

O órgão é subordinado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, liderado por Simone Tebet, que disse não ter participado da escolha, mas também enfatizou, logo no dia seguinte ao anúncio, que não iria se opor à decisão e que teria prazer em atender ao primeiro pedido pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pochmann é integrante do quadro do Partido dos Trabalhadores (PT) e professor de Economia na Unicamp. Também foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre o fim do segundo mandato de Lula e o começo do primeiro de Dilma Rousseff. Antes de assumir o IBGE, Pochmann presidia o Instituto Lula.