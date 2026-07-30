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ECONOMIA

Márcio Elias: a partir de agosto, governo discutirá a ampliação da lista de exceções com os EUA

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 12:22:00 Editado em 30.07.2026, 12:31:26
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira, 30, que a partir de agosto o governo brasileiro irá iniciar conversa com representantes do governo dos Estados Unidos para tentar ampliar a lista de exceções de produtos taxados pelo País e também questionar os argumentos que embasam essas sobretaxações.

"No mês de agosto vamos voltar a falar, vamos voltar a procurá-los, ou eles vão voltar a nos procurar. A expectativa é essa. Não vamos parar de negociar. Se eles não nos procurarem, nós vamos (...) O que vamos falar, em primeiro momento, é a ampliação da lista de exceções e os méritos apontados por eles para taxação", disse a jornalistas nesta quinta no evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

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O ministro voltou a afirmar ainda que o governo brasileiro entende que as medidas adotadas pelos EUA contrariam compromissos assumidos no âmbito do comércio internacional. Segundo ele, as sobretaxas impostas por Washington não encontram respaldo nos acordos e tratados dos quais os norte-americanos são signatários. "Os Estados Unidos violam as regras de todos os tratados", afirmou.

Márcio Elias também ressaltou que o Brasil buscará uma solução negociada para o impasse, mas defendeu que as discussões avancem de forma célere para evitar prejuízos prolongados aos setores afetados. "Não podemos eternizar nossos prejuízos. Assim não vamos superar os danos."

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