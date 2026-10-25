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ECONOMIA

Marcela Kawauti: Reeleição de Lula faz mercado voltar a olhar fiscal com preocupação

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A economista-chefe da Lifetime Gestora de Recursos, Marcela Kawauti, avalia que a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz com que o mercado volte a olhar, com alguma preocupação, a questão fiscal.

"Podemos ver algumas reações nos preços dos ativos em relação a isso", disse à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), enfatizando que espera uma piora considerável do câmbio, entre R$ 5,50 e R$ 6,00 em 2026 e 2027.

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Kawauti nota que o terceiro mandato de Lula foi composto por um ritmo de crescimento da dívida pública, com muitas exceções sendo colocadas no arcabouço fiscal.

Cadeiras do BC

A economista relembra que há duas vagas na diretoria do Banco Central (BC) e que, em janeiro, mais duas cadeiras ficarão vagas. "Então ficarão quatro vagas no Banco Central. Quase metade do Comitê de Política Monetária (Copom) será indicada pelo presidente", afirma.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2ºTURNO/LULA/VITÓRIA/LIFETIME/MARCELA KAWAUTI
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