Marca Pix é reconhecida por quase 9 em cada 10 brasileiros, mostra pesquisa

Quase nove em cada dez brasileiros (88,5%) com 16 anos ou mais reconhecem a marca Pix, indica pesquisa publicada pelo Banco Central e realizada pela consultoria CP2. O resultado equivale a aproximadamente 141,7 milhões de pessoas, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022.

O conhecimento da marca é superior a 70% em todos os estratos populacionais. Os menores porcentuais de conhecimento foram registrados entre os idosos (70,8%) e a população pertencente às classes D/E (77,1%).

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Em contrapartida, os maiores índices foram registrados pela população de 25 a 34 anos (98,2%), de 16 a 24 anos (96,8%) e pelas classes A e B (96,6%).

A pesquisa subsidiou o registro do Pix como marca de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), anunciado no último dia 10. A classificação é prevista pela Lei de Propriedade Industrial e assegura proteção especial ao nome, em todos os ramos de atividade.

Com a decisão, a proteção da marca Pix - antes registrada para o segmento de serviços financeiros - passou a valer para todas as 45 classes de segmentos de mercado, incluindo entretenimento, produtos de tecnologia e serviços industriais. Assim, pedidos de registro de marca requeridos por terceiros com componentes da marca Pix devem ser indeferidos automaticamente pelo INPI.

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O Pix se tornou a primeira marca vinculada a um órgão público a receber a classificação. "O reconhecimento garante mais proteção às pessoas contra eventuais associações indevidas de outros produtos e serviços com marcas construídas a partir de composições com o nome ou componentes do Pix", afirma o BC, em nota publicada no site.

O reconhecimento ocorreu dias depois de o Pix ser mencionado pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, sigla em inglês para United States Trade Representative) em relatório preliminar, no qual propôs uma nova tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras. Na minuta, o órgão citou o Pix como um instrumento que bloqueia a concorrência de empresas americanas.

Ainda segundo a pesquisa, entre os que conhecem o Pix, 91,8% identificam corretamente sua área de atuação no segmento de forma de pagamento. O resultado é superior a 90% entre os brasileiros de 16 a 44 anos - chegando a 97% entre os jovens de 16 a 24 anos. No grupo entre 45 e 59 anos, cai para 88,3% e, entre os idosos, passa para 79,9%.

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A maioria dos entrevistados disse estar satisfeita (50,2%) ou muito satisfeita com o produto (38,1%), e 75,3% indicaram alta probabilidade de recomendar o Pix para amigos e familiares.

Quanto à imagem do sistema de pagamentos, 56,5% concordam que a marca Pix tem uma boa reputação no mercado, e 34,2% concordaram totalmente. Questionados sobre o Pix ser uma marca de confiança, 49,8% concordaram e 30,9% concordaram totalmente.

A pesquisa entrevistou 2026 brasileiros presencialmente no domicílio, entre os dias 21 de novembro e 16 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro, de 2,18%.