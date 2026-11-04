Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Manutenção da Selic pressiona indústria e reforça necessidade de ajuste fiscal, diz Firjan

Escrito por Gabriel Santos, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) considerou equivocada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de redução dos juros, mantendo a Selic em 13,75% ao ano.

Para a federação, a manutenção da taxa nesse patamar atrasa o alívio necessário para a economia, que já apresenta sinais de fraqueza na indústria e queda da confiança dos empresários. A entidade destaca que os juros elevados dificultam os investimentos e prejudicam a competitividade das empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Firjan também aponta que a falta de avanços nas reformas estruturais e de maior alinhamento entre as políticas fiscal e monetária mantém elevados os riscos e as incertezas econômicas. Para a entidade, a retomada sustentável dos cortes da Selic depende de maior compromisso fiscal, equilíbrio das contas públicas e melhoria do ambiente de negócios.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/COPOM Firjan repercussão Selic
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV