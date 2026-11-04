Manutenção da Selic pressiona indústria e reforça necessidade de ajuste fiscal, diz Firjan

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) considerou equivocada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de redução dos juros, mantendo a Selic em 13,75% ao ano.

Para a federação, a manutenção da taxa nesse patamar atrasa o alívio necessário para a economia, que já apresenta sinais de fraqueza na indústria e queda da confiança dos empresários. A entidade destaca que os juros elevados dificultam os investimentos e prejudicam a competitividade das empresas.

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A Firjan também aponta que a falta de avanços nas reformas estruturais e de maior alinhamento entre as políticas fiscal e monetária mantém elevados os riscos e as incertezas econômicas. Para a entidade, a retomada sustentável dos cortes da Selic depende de maior compromisso fiscal, equilíbrio das contas públicas e melhoria do ambiente de negócios.