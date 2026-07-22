Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira é eleito novo presidente do conselho da Vale

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vale elegeu na manhã desta quarta-feira, 22, para a presidência do Conselho de Administração, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, o Ollie, conselheiro independente que foi apoiado pela Previ na disputa com Marcelo Gasparino, também conselheiro independente e atual vice-presidente do colegiado.

Mas a AGE deixou sabor agridoce para a entidade, pois, na disputa pelo assento liberado com a renúncia de Daniel Stieler, o nome que indicou - José Maurício Pereira Coelho - perdeu para a independente Ieda Gomes Yell, executiva proposta pelo Conselho de Administração. Assim, a Previ teve sucesso em retirar Stieler, executivo indicado pela própria entidade durante o governo Bolsonaro, mas não conseguiu manter a cadeira. Yell vai completar o mandato até a assembleia de 2027.

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Daniel Stieler era conselheiro indicado pela Previ e passou a integrar o Conselho em 2021, mas em junho de 2026 a entidade pediu a sua destituição, o que surpreendeu o mercado. Para seu lugar, a Previ apontou Pereira Coelho, que já foi presidente da entidade, conselheiro da Vale e presidente do colegiado da mineradora. Contudo, os eleitores rejeitaram o nome do executivo, e a Previ perdeu um assento no CA.

Em comunicação na manhã desta quarta, em resposta a pedido de manifestação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Vale disse que a Previ não indicou formalmente candidato à presidência do colegiado, mas apenas manifestou apoio a Ollie. Segundo a Vale, na reunião do conselho de 19 de junho, dois conselheiros - Ollie e Gasparino - se apresentaram voluntariamente como candidatos, e ambos os nomes foram encaminhados "por unanimidade" à deliberação dos acionistas.

Ollie se graduou em Contabilidade e Economia de Negócios e tem mais de 45 anos de experiência em finanças corporativas e estratégia, principalmente no setor de mineração, em empresas como Anglo American e De Beers, incluindo experiência no Brasil. Reconhecido conselheiro independente, tendo atuado em diversos conselhos internacionais na área industrial, possui experiência em relações institucionais, finanças e mineração. É membro independente do Conselho da Vale desde 2021, Lead Independent Director (LID) do colegiado desde 2023 e especialista técnico do Comitê de Auditoria e Riscos (desde 2023) e membro do Comitê de Sustentabilidade da Vale desde maio de 2025."

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Ieda Gomes Yell é consultora independente e membro do conselho de administração de empresas internacionais de energia, infraestrutura e certificação. Foi presidente e CEO de importantes organizações, incluindo a BP no Brasil e a Comgás. Atualmente, é Diretora de conselhos de administração e executiva de alta liderança com ampla experiência internacional em empresas de capital aberto e fechado no Brasil, Reino Unido, EUA, França, Singapura e América Central.

"O Conselho de Administração recomendou a Sra. Ieda Gomes Yell para o cargo de membro do Conselho de Administração, uma vez que a mesma já foi avaliada no âmbito do último Processo de Indicação da Vale, a qual, adicionalmente, reforça a diversidade e complementariedade de competências do colegiado", informou a Proposta e Manual de Participação da Vale.