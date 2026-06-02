Mantiqueira obtém 2 habilitações e será 1ª empresa brasileira a exportar para Coreia do Sul

A Mantiqueira Brasil se tornou a primeira empresa brasileira habilitada a exportar ovos in natura para a Coreia do Sul. A aprovação, registrada nesta segunda-feira, contempla duas unidades da companhia, em Passa Quatro (MG) e Primavera do Leste (MT), apenas um mês após a abertura oficial do mercado sul-coreano para os ovos brasileiros. A informação foi antecipada pela Mantiqueira e confirmada por meio de registros do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Conforme esses registros, receberam autorização para exportar ao país asiático a unidade de Passa Quatro, sob o SIF 308, e a planta de Primavera do Leste, registrada como SIF 59. As duas operações já estão aptas a realizar embarques para o mercado sul-coreano.

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A habilitação ocorre em um dos mercados mais rigorosos do mundo em termos sanitários e de biosseguridade.

O aval foi concedido em tempo recorde, cerca de um mês após o governo brasileiro anunciar a conclusão das negociações sanitárias que abriram o mercado da Coreia do Sul para ovos e produtos derivados do Brasil.

Em maio, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores destacaram que a abertura ampliaria as oportunidades para a avicultura brasileira, permitindo o acesso a um mercado relevante tanto para o consumo direto quanto para a indústria de alimentos. Em 2025, o Brasil exportou US$ 2,4 bilhões em produtos agropecuários para a Coreia do Sul, com destaque para farelo de soja, carne de aves, café, soja em grão, milho, fumo, algodão e couro.

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A entrada no novo mercado reforça a estratégia de internacionalização da Mantiqueira. Com mais de três décadas de atuação, a empresa produz mais de 4 bilhões de ovos por ano e já exporta para países da América do Sul, além de destinos na Ásia, África, Oriente Médio e Estados Unidos.

No Brasil, a companhia conta com 18 unidades produtivas distribuídas por Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Além dos ovos in natura, a Mantiqueira atua na produção de ovos pasteurizados e mantém uma fábrica dedicada ao fertilizante orgânico Solobom.