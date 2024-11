Manteremos todas as opções em aberto nas próximas reuniões de juros, diz Guindos, do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição manterá todas as opções em aberto em suas próximas reuniões de política monetária, tanto em termos de cortes de juros adicionais quanto de tamanho de eventuais reduções.

continua após publicidade

Em entrevista à agência de notícias Ansa, reproduzida nesta terça-feira, 29, no site do BCE, Guindos também comentou que as últimas notícias de inflação da zona do euro vêm surpreendendo positivamente, gerando confiança de que a meta oficial de inflação de 2% será cumprida ao longo de 2025, ao passo que o noticiário sobre o crescimento econômico do bloco tem decepcionado.

Desde junho, o BCE cortou sua taxa de depósito em 25 pontos-base por vez em três ocasiões.

continua após publicidade

Para analistas da Capital Economics, o BCE tende a reduzir juros em ritmo mais agressivo, de 50 pontos-base, em cada uma de suas duas próximas reuniões, em dezembro e janeiro, diante da piora das perspectivas de crescimento e inflação na zona do euro.