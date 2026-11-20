Fechado em 2021 após enfrentar desafios financeiros por causa da pandemia e disputas entre os sócios, o antigo hotel de luxo Maksoud Plaza pode virar um edifício de uso misto, com apartamentos residenciais e unidades de hospedagem. De acordo com a prefeitura de SP, o prédio está em análise para uma reforma que prepara o novo empreendimento, ainda sem nome definido.

"A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) informa que consta em análise na pasta pedido de Alvará de Aprovação de Reforma para o local onde funcionava o antigo Hotel Maksoud (Rua São Carlos do Pinhal, 424)", informou a Prefeitura ao Estadão.

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O edifício do hotel foi arrematado em 2011 pelos irmãos Fernando e Jussara Simões, da Simpar, para quitar dívidas trabalhistas, mas recursos na Justiça e impasses entre os herdeiros de Henry Maksoud sobre a entrega do prédio e o destino dos bens se arrastaram por anos. Procurados, os sócios da Simpar não quiseram comentar sobre o empreendimento.

O projeto do empreendimento terá 398 apartamentos residenciais, 152 unidades de uso não residencial (hospedagem) e cinco lojas no térreo. O edifício terá ainda seis subsolos, térreo e mais 26 andares. No estacionamento, entre vagas para moradores e hóspedes, estão previstas 595 posições.

A Prefeitura informou que, até o momento, não há previsão de data para a conclusão da análise. "O pedido segue em tramitação com verificação do atendimento à legislação urbanística e edilícia vigente", diz a nota.

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Em 2020, o Maksoud Plaza entrou com pedido de recuperação judicial com dívidas de mais de R$ 500 milhões e fechou as portas no ano seguinte. O hotel foi símbolo de luxo na capital paulista nos anos 80 e 90 e é conhecido, também, por apresentações do tenor Frank Sinatra, bem como por ter hospedado vários artistas. O fechamento do hotel encerrou a disputa pela propriedade.

Em seu perfil público no LinkedIn, Henry Maksoud Neto, herdeiro do hotel, conta a história do encerramento e venda do imóvel.

"Negociei e executei, com sucesso, a liquidação ordenada e o desinvestimento estratégico do portfólio imobiliário e dos ativos corporativos do grupo, transformando uma crise histórica aguda em uma saída institucional definitiva e saneada", diz o perfil na rede social, em uma seção sobre sua trajetória no Maksoud Group.

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Procurado, Maksoud Neto disse que, desde que entregou o prédio em 2022, não tem mais informações sobre o destino do imóvel.