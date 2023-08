Mais de R$ 30 bilhões serão investidos na malha ferroviária nos próximos 5 anos, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu nesta sexta-feira, 11, os investimentos em ferrovias no País. Segundo ele, serão investidos mais de R$ 30 bilhões na malha ferroviária nacional nos próximos quatro ou cinco anos. "Um País como o Brasil não pode crescer só sobre as rodas dos caminhões. Precisa ter ferrovias", disse Costa, durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC, no Theatro Municipal, no centro do Rio.

O ministro lembrou que o Novo PAC prevê aperfeiçoar o ambiente regulatório e licenciamento ambiental. Costa afirmou que o governo vai conversar com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Congresso, se necessário, "para melhorar o marco regulatório e não repetir erros do passado".

Costa destacou ainda os investimentos de estatais no Novo PAC, reconhecendo que o carro-chefe no bolo de recursos vêm de projetos da Petrobras.