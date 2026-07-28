Mais de 680 mil imóveis foram financiados no primeiro semestre de 2026, afirma Abecip
Mais de 680 mil imóveis foram financiados no Brasil no primeiro semestre de 2026, considerando operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de fontes livres, segundo dados apresentados nesta terça-feira (28) pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
No período, o volume de crédito imobiliário concedido atingiu R$ 180,9 bilhões, alta de 23% em relação aos R$ 147,1 bilhões registrados no primeiro semestre de 2025.
Do total desembolsado, os financiamentos com recursos do SBPE somaram R$ 93,7 bilhões, avanço de 29% frente aos R$ 72,9 bilhões de um ano antes. Já as operações com recursos do FGTS alcançaram R$ 77,6 bilhões, crescimento de 22% na mesma base de comparação. Os empréstimos com recursos livres totalizaram R$ 9,6 bilhões, queda de 8% em relação aos R$ 10,4 bilhões registrados no primeiro semestre de 2025.
Segundo o presidente da Abecip, Michel Cury, o desempenho do semestre ficou acima das expectativas da entidade e reflete a resiliência da demanda por crédito imobiliário, mesmo em um ambiente de juros elevados. A associação avalia que a continuidade do crescimento do setor dependerá da diversificação das fontes de funding, com maior participação de instrumentos de mercado para complementar os recursos da poupança.