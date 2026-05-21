Mais de 449 mil operações foram quitadas à vista no Desenrola com desconto médio de 85%

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quinta-feira, 21, que mais de 449 mil operações foram quitadas à vista no âmbito do Novo Desenrola, com desconto, na média, de 85%. As dívidas, que totalizavam R$ 1 bilhão, foram atualizadas para um volume já quitado de R$ 154 milhões.

Durigan fez nesta quinta-feira um primeiro balanço de dados do novo programa de renegociação de dívidas, recolhidos até 14 de maio.

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"Os dados são muito positivos. As pessoas já estão saindo do endividamento", disse Durigan.

Ele disse que há uma mobilização de 90 dias do programa Desenrola, com um esforço nacional para que as dívidas das famílias sejam renegociadas.

No caso das operações refinanciadas, foram renegociadas 685,5 mil operações, também com desconto médio de 85%. Nesse caso, a dívida anterior, que era de R$ 9 bilhões, foi refinanciada - agora em parcelas com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e juros limitados a 1,99% ao ano - ao montante de R$ 1,3 bilhão.

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No total do Desenrola Famílias - considerando as dívidas quitadas à vista e as refinanciadas - foram renegociadas 1.134.500 operações. O valor original das dívidas somava R$ 10 bilhões.

Ainda dentro do Desenrola Famílias, foi ultrapassada a marca de 1 milhão de CPFs beneficiados.

Demais modalidades do Desenrola

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No âmbito do Desenrola Fies, voltado a estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), até o dia 19 de maio, foram renegociados mais de 34 mil contratos. O valor original dessas operações era de R$ 2,04 bilhões. Houve desconto médio de 80% que levou as operações refinanciadas a totalizarem R$ 410 milhões.

No Desenrola voltado a pequenas empresas, os ajustes feitos no Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) levaram a 31,5 mil operações, garantindo R$ 5,1 bilhões de crédito novo para as empresas. Na comparação dessas últimas semanas com o mês de abril - antes do Desenrola -, houve um crescimento de contratações diárias de 174%.

No Procred, foram feitas mais de 9,7 mil novas operações para os MEIs desde o anúncio do programa, no valor total de R$ 400 milhões. Houve crescimento de contratações diárias de 164%, com uma média de 1.078 operações.

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"São dados muito positivos. Nós, em poucos dias, já estamos beneficiando mais de um milhão de pessoas, um milhão de famílias brasileiras que passam a ter uma condição de crédito melhor", continuou Durigan. "Lembrando que as dívidas não aumentaram nos últimos tempos, o que aumentou foi o serviço da dívida e, portanto, trabalhar na linha do que foi feito no primeiro Desenrola e agora para mitigar esse efeito do serviço da dívida nas famílias é algo muito satisfatório para a gente."