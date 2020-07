Mais de 1,2 milhão de paranaenses já declararam o IR

Continua após publicidade

A Receita Federal recebeu 1.200.530 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2020 no Estado do Paraná até as 12 horas desta sexta-feira (12). No Brasil, a Receita recebeu, até às 11h30 da mesma data, 18.690.652 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020. O número representa pouco mais da metade da expectativa de entrega que é de 32 milhões de documentos.

Nesse sentido, o Supervisor Nacional do IR, Joaquim Adir alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias. “É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento. Adir destaca ainda que o quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição.

O prazo para envio da declaração encerra dia 30.

As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em:http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020