Mais da metade das empresas brasileiras demora mais de 24 horas para aprovar ou negar pedidos de crédito, segundo pesquisa da Assertiva, empresa brasileira de tecnologia que oferece uma plataforma para validar dados cadastrais, analisar riscos de crédito e apoiar a gestão de cobranças.

O levantamento, feito com 150 profissionais envolvidos em processos de análise de risco e concessão, aponta que 31,3% das organizações levam de um a dois dias úteis para decidir, enquanto 22,7% precisam de mais de dois dias úteis.

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A demora aparece em empresas de diferentes portes. Entre as microempresas, 64,8% levam ao menos um dia útil para decidir. O porcentual é de 51,3% nas pequenas e médias, 52% nas grandes e 49,1% na categoria "enterprise", segundo a classificação da pesquisa.

Na outra ponta, 13,3% das companhias concluem a análise em minutos, de forma totalmente automatizada, e 6,7% concluem o processo em menos de uma hora. De acordo com o levantamento, 14% ainda fazem a avaliação com planilhas e análise manual; outros 16,7% consultam birôs de crédito - empresas que reúnem informações financeiras e cadastrais - sem integrar essas consultas aos sistemas internos. Apenas 6,7% utilizam sistemas que aprovam ou negam crédito automaticamente com inteligência artificial (IA).

Para Hederson Albertini, CEO da Assertiva, a demora não se restringe às empresas menores. "Tamanho e capacidade de investimento não se traduzem necessariamente em eficiência operacional", afirma. Segundo ele, processos manuais e sistemas sem integração podem reduzir a agilidade das decisões.

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O estudo classifica 41,3% das empresas como maduras em seus processos de análise de crédito; 58,7% estão em estágio de desenvolvimento ou têm processos incipientes. A pesquisa foi realizada entre 23 de junho e 6 de outubro de 2026, com profissionais de todo o País. A região Sudeste concentrou 78,7% dos entrevistados, conclui.