Mais 78 municípios são liberados para ativação do 5G, diz Anatel

Amanda Pupo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais 78 municípios brasileiros, que estão próximos de capitais ou de cidades com mais de 500 mil moradores, poderão ter o 5G ativado em breve. De acordo com decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir da quarta-feira, 25, as operadoras que arremataram lotes na faixa de 3,5 GHz estão autorizadas para solicitar ao órgão o licenciamento e ativações de estações do 5G.

continua após publicidade .

Segundo a Anatel, até o momento, 140 municípios já foram liberados para utilização desta faixa, por onde funciona o 5G 'puro'. Diante desse número, 38,5% da população já tem potencial para receber a tecnologia.

Os novos municípios liberados estão em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia.

continua após publicidade .

Outra decisão tomada pelo grupo de acompanhamento da implantação do 5G na Anatel definiu ainda um planejamento de liberação da faixa até o final do semestre.

"Quando serão liberadas centenas de municípios, com a previsão de que sejam alcançadas 1610 cidades", informou a agência.