Maioria das Bolsas da Europa piora no final do pregão e fecha em baixa

Da Redação

As Bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 26, com sensível piora na reta final do pregão, em meio às fortes perdas observadas em Nova York. Além de balanços corporativos, investidores monitoram sinais de desaceleração da economia global, em um momento de aperto monetário em países desenvolvidos.

continua após publicidade .

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou a sessão em baixa de 0,90%, a 441,10 pontos.

Após uma segunda-feira de perdas, os negócios europeus ensaiaram recuperação durante a manhã, na esteira de resultados de grandes empresas. No entanto, o ímpeto de ganhos arrefeceu ao longo do dia, sobretudo depois da abertura fraca em Wall Street. A decepção com indicadores de confiança do consumidor e vendas de moradias novas nos Estados Unidos exacerbou a fuga do risco nas mesas de operação.

continua após publicidade .

"A cautela provavelmente continuará sendo o nome do jogo com o sentimento frágil, já que lockdowns estritos na China, preocupações com uma desaceleração global, temores de aumento dos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e riscos geopolíticos deixam os investidores no limite", avalia o analista Lukman Otunuga, da corretora FXTM.

O índice FTSE 100, referência em Londres, ainda conseguiu defender uma tímida alta, de 0,08%, a 7.386,19 pontos. A recuperação das cotações de commodities ajudou a sustentar os papéis do setor, com destaque para Glencore (+3,44%) e BP (+2,87%). Grandes exportadoras foram beneficiadas ainda pelo enfraquecimento da libra, que recuou ao menor nível desde setembro de 2020 ante o dólar.

Por outro lado, HSBC perdeu 5,53%, após balanço indicar queda em lucro e receita do banco na comparação anual do primeiro trimestre.

continua após publicidade .

O Santander, por sua vez, informou nesta terça que teve resultados melhores no período, mas alertou para o aumento dos custos operacionais. Em Madri, a ação do banco recuou 6,79%, enquanto o índice Ibex 35 perdeu 1,58%, a 8.439,30 pontos, de acordo com cotação preliminar. Na contramão, UBS ganhou 0,09% em Zurique, após divulgar números bem recebidos no mercado.

Em Franfkurt, o índice DAX perdeu 1,20%, a 13.756,40 pontos.

O FTSE MIB, de Milão, cedeu 0,78%, a 23.723,05 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, baixou 0,54%, a 6.414,57 pontos.

continua após publicidade .

Em Lisboa, o PSI 20 baixou 1,32%, a 5.861,72 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires