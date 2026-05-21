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Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda sob temor inflacionário com EUA-Irã e dados fracos

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 13:21:00 Editado em 21.05.2026, 13:29:49
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 21, pressionadas pela volatilidade do petróleo e pela cautela em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã. O humor dos mercados também foi afetado por indicadores fracos de atividade na Europa e por expectativas de juros mais altos nos EUA após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reforçar preocupações com a inflação.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, a 10.443,47 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,33%, a 24.656,76 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,39%, a 8.086,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,03%, a 49.168,70 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,16%, a 18.022,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,22%, a 9.227,99 pontos. As cotações são preliminares.

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O mercado reagiu a notícias conflitantes sobre as negociações nucleares entre EUA e Irã. O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, teria ordenado que o urânio enriquecido próximo ao grau militar permanecesse no país, aumentando temores sobre um eventual fracasso diplomático. Mais tarde, uma autoridade iraniana negou a informação.

No campo macroeconômico, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu para 47,5 em maio, menor nível em 31 meses, enquanto o PMI do Reino Unido recuou para 48,5. A S&P Global afirmou que os dados apontam para contração de 0,2% da economia da zona do euro no segundo trimestre.

Entre as ações, a Ubisoft despencou mais de 5% em Paris após adiar metas de lucratividade e geração de caixa. Em Londres, BT Group caiu cerca de 5% após queda de receita anual, enquanto easyJet registrou leve alta de 0,6%, após flertar com território negativo em boa parte do pregão, após alertar para incertezas na demanda e maiores custos ligados ao conflito no Oriente Médio.

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Na ponta positiva, ações do setor espacial avançaram, com Eutelsat saltando cerca de 20% e acumulando forte valorização na semana, em meio à expectativa pela abertura de capital da SpaceX. Encontrando suporte na alta do petróleo, a Shell subiu perto de 0,6% e a TotalEnergies teve alta de 0,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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