Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda pressionadas por payroll e dados divergentes

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 4, pressionadas pelo payroll dos Estados Unidos bem mais forte que o esperado e por sinais mistos da economia regional. Enquanto o varejo da zona do euro decepcionou, encomendas à indústria alemã surpreenderam positivamente, em meio ainda à cautela com juros e aos preços elevados de energia.

Em Londres, o FTSE 100 fechou estável, a 10.831,09 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,17%, a 26.048,38 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,09%, a 8.278,77 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,28%, a 52.100,43 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,25%, a 20.050,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,14%, a 9.388,77 pontos. As cotações são preliminares.

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Após os dados divergentes da economia europeia, o BNP Paribas avalia que a persistência do conflito no Oriente Médio, a pressão dos preços de energia e a resiliência da atividade reforçam o argumento por uma alta de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana que vem.

Em Frankfurt, Volkswagen saltou quase 6%, ajudando o DAX, após o conselho de supervisão aprovar plano para dobrar os cortes de empregos, a 100 mil, e reduzir pela metade o portfólio de modelos.

Analistas do Deutsche Bank classificaram a decisão como uma "grande surpresa" e avanço importante na reestruturação, embora tenham alertado que a execução segue crucial.

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Em Milão, bancos operaram no vermelho durante a maior parte do pregão, com Banco BPM (-1,3%) e Banca Mediolanum (-0,63%) fechando em baixa. Intesa Sanpaolo (-0,04%) e Mediobanca (+0,2%) ensaiaram recuperação no fim da sessão.

Em Paris, Dassault Systèmes (-0,4%) e TotalEnergies (-2,4%) recuaram, enquanto Legrand avançou cerca de 3,3%. Em Londres, Experian caiu perto de 4,5%.

Anglo American (-0,12%) e Rio Tinto (+0,45%), que aprofundaram queda logo após a divulgação do payroll, que pressionou a cotação de metais, conseguiram se recuperar, ao menos parcialmente, no restante das negociações.

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*Com informações da Dow Jones Newswires