As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda, pressionadas pela queda das ações ligadas ao setor de semicondutores e à tese da inteligência artificial (IA), após os ganhos robustos registrados na véspera na esteira do retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia. O mercado também pondera as sinalizações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) sobre um possível aperto monetário para o controle da inflação.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,13%, a 10.467,07 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,31%, a 25.005,51 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,05%, a 8.040,49 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,84%, a 48.121,19 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,96%, a 18.997,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,19%, a 9.333,54 pontos. As cotações são preliminares.

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Os papéis de empresas europeias de tecnologia acompanharam a liquidação em Nova York e cederam. A holandesa ASML, fabricante de equipamentos utilizados na produção de semicondutores avançados, recuou 5,9%, enquanto sua concorrente de menor porte ASM International cedeu 8,06%. A STMicroelectronics e a Infineon Technologies caíram 10,37% e 10%, na mesma ordem.

A venda das posições de tecnologia levou os preço do cobre em Londres para queda, o que pressionou as empresas do setor: a Antofagasta tombou 8,96%, a Glencore caiu 5,08% e a Rio Tinto teve baixa de 4,01%. Paralelamente, entre outros destaques, a francesa Sanofi saltou 10,2% depois de acertar a compra da farmacêutica americana Insmed por US$ 41 bilhões.

Na ponta macroeconômica, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 90,6 pontos em novembro, no sétimo avanço consecutivo, e a Capital Economics afirma que o dado sugere a continuidade de um crescimento econômico satisfatório no quarto trimestre.

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A trajetória de juros a ser seguida pelo BCE também permaneceu no radar. Gediminas Simkus (Lituânia) afirmou que é "prudente" elevar os juros a patamares que comecem a restringir a economia, à medida que as pressões sobre os preços se espalham para além do petróleo, enquanto Ulo Kaasik (Estônia) ponderou que os dados econômicos recentes indicam que os juros precisam ser elevadas ainda mais para controlar a inflação.