Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa, com atenção a declarações de dirigentes de BCs

As bolsas da Europa operaram na maioria em baixa nesta segunda-feira, 27, em uma sessão que teve como destaque participação pública da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. A dirigente reforçou a necessidade de agir para levar a inflação de volta à meta de 2%, e indicou que a situação seria pior caso o BCE não houvesse reagido às altas de preços.

Quem também teceu comentários sobre a política monetária visando conter a inflação foi o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,28%, a 458,71 pontos.

Lagarde discursou para a Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu no período da manhã. Ela disse que a atividade da zona do euro estagnou e deve permanecer fraca pelo resto do ano, e indicou disposição do BCE para manter juros inalterados. Ela alertou que os dirigentes da instituição vão reavaliar sua posição em dezembro baseados em dados.

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou em entrevista que a "próxima etapa" na missão para levar a inflação à meta de 2% será dura. Ele reconheceu o peso na economia do avanço dos juros, mas argumentou que não controlar a inflação tornaria o quadro pior.

Bailey disse que ainda é muito cedo para decretar vitória contra a inflação. Além disso, advertiu que também é muito cedo para se discutir cortes nos juros. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,37%, a 7.460,70 pontos.

Na França, o grupo Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, informou sobre demonstrações de interesse por lojas suas, após "rumores na imprensa", e diz que elas serão avaliadas nas próximas semanas. Após a nota sobre o tema, a ação da empresa caiu 5,29% em Paris, onde o CAC 40 teve queda de 0,37%, a 7.265,49 pontos, na mínima do dia.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,39%, a 15.966,37 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,31%, a 29.342,29 pontos. Por outro lado, em Madri o Ibex35 avançou 0,16%, a 9.954,50 pontos, enquanto o PSI 20 teve alta de 0,50, a 6.366,50 pontos.