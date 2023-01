Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, de olho em BCE e BoE

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários europeus fecharam na maioria com sinal positivo nesta segunda-feira, 16, em pregão com agenda esvaziada e com investidores se guiando por comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) sobre os próximos passos de política monetária. Ainda, como as bolsas norte-americanas ficaram fechadas devido a um feriado local, o volume de negócios na Europa foi mais restrito.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,20%, a 7.860,07 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 0,31%, a 15.134,04 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,28%, a 7.043,31 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,46%, a 25.901,33 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,01%, a 8.880,80 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 também foi na contramão da maioria e recuou 0,26%, a 6.015,77 pontos. As cotações são preliminares.

Direcionando os investidores a se preparar para o próximo aumento de juros, fator importante para o financiamento e sobrevivência de empresas, o dirigente do BCE Olli Rehn defendeu que as taxas de juros da autoridade monetária europeia ainda precisarão subir "significativamente" para atingir os níveis restritivos que garantam o retorno da inflação à meta de 2% ao ano no médio prazo.

Apesar de dias seguidos de alta, em que o FTSE 100 parece perto de alcançar sua máxima histórica de fechamento de 7.877,45 pontos, a previsão da Capital Economics para o Reino Unido é de uma possível recessão neste ano. Segundo Paul Dales, economista-chefe para o Reino Unido na consultoria, o aumento dos juros deverá ser um obstáculo para setores mais sensíveis no primeiro semestre deste ano.

Falando ao Parlamento britânico nesta segunda, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, argumentou que a escalada dos juros no Reino Unido não criou riscos à estabilidade financeira do país.

Ainda, no radar de investidores, está a abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, que ocorre nesta segunda, na Suíça, reunindo líderes mundiais até sexta-feira na discussão de diversos temas.

Entre os papéis em destaque desta segunda, a CMC Markets aponta para os ligados a viagens e lazer, com foco na EasyJet, que teve alta de 2,36% em Londres, estendendo os ganhos da semana passada. Entre empresas relacionas a commodities, a Polymetal teve alta de 2,15%, liderando as altas de Londres, ao passo que a Rio Tinto teve baixa de quase 2%.