Maioria das Bolsas da Ásia fecha em queda, com sinais de crescimento fraco

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A maioria das bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, à medida que o mercado se vê pressionado por uma perspectiva de crescimento mais fraco na região, após as exportações do Japão desacelerarem e em meio aos persistentes temores à respeito da atividade na China, que tem relaxado restrições contra a covid-19, mas sem abrir mão de sua política de "covid-zero". Neste ambiente, ações do setor de tecnologia puxaram as perdas nos mercados locais.

continua após publicidade .

Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,35%, a 27.930,57 pontos. Investidores olharam dados da balança comercial japonesa e falas do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda. As exportações no país tiveram crescimento anual de 25,3% em outubro, abaixo dos 28,9% registrados em setembro. O movimento é um mau sinal, pois sugere enfraquecimento da economia global, avalia a Pantheon Macreconomics.

Na seara monetária, Kuroda voltou a reafirmar seu compromisso com a política extremamente relaxada do BoJ, que pretende sustentar a inflação em um patamar de 2%, meta do BC japonês.

continua após publicidade .

Na China, a bolsa de Xangai fechou em queda de 0,15%, a 3.115,43 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen composto subiu 0,06%, a 2,039.21 pontos. A estratégia rígida de Pequim para conter o coronavírus permanece no foco dos mercados. Em relatório publicado recentemente, o Barclays alerta que a chamada "covid-zero" deve contribuir para um cenário de estagflação da economia global - quando há crescimento baixo e inflação elevada.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,15%, a 18.045,66 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 1,39%, a 2.442,90 pontos. Em ambos os índices, as baixas foram puxadas por ações do setor de tecnologia.

A NetEase despencou 9,05% em Hong Kong e liderou as perdas, após a Blizzard anunciar que vai suspender seus serviços de jogos eletrônicos na China.

continua após publicidade .

Já em Seul, a gigante Samsung Electronics caiu 2,1% e a fabricante de chips de memória SK Hynix recuou 4,2%.

Entre outros mercados, o índice taiwanês Taiex fechou em baixa marginal de 0,01%, a 14.535,23 pontos, enquanto o australiano S&P/ASX 200, na Oceania, teve alta de 0,19%, a 7.135,70 pontos.