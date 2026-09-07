Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta, com impulso de dados dos EUA e tensão no Golfo

As bolsas da Ásia encerraram majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 7, impulsionadas pelo setor de tecnologia e repercutindo a leitura mais forte do payroll (relatório de emprego) dos EUA, embora permaneça certa cautela com a escalada de rendimentos soberanos dos Treasuries e globais. O aumento nos preços do petróleo também continua em foco, após renovadas tensões entre EUA e Irã durante o fim de semana. O pregão foi marcado pela liquidez global reduzida devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em salto de 4,61%, a 6.995,39 pontos. No Japão, o Nikkei avançou 2,12% em Tóquio, a 66.399,84 pontos. Entre ações japonesas, a Howa Machinery liderou os ganhos, com salto de 26%, seguida pela Minato Holdings (+13%).

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Segundo a Bloomberg, o Japão provavelmente vendeu parte dos títulos soberanos estrangeiros, incluindo Treasuries, para financiar intervenções recorde no iene ao longo do último mês. Dados do Ministério das Finanças japonês mostram queda de US$ 87,8 bilhões nas reservas de títulos estrangeiros. Monitorando intervenções e possível alta de juros pelo Banco do Japão, o iene subiu ao maior nível em seis meses contra o dólar nesta sessão, cotado a 154,05 por dólar.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,06%, a 3.932,70 pontos, e o Shenzhen composto subiu 1,5%, a 2.530,46 pontos. O setor de tecnologia chinês teve desempenho divergente: a Yuanjie Semiconductor disparou 16%, a Semight Instruments subiu 7,8% e Shengyi Technology avançou 7,7%, enquanto a Moore Threads Technology recuou 20% e a MetaX Integrated Circuits caiu 9,7%.

Em Taiwan, o Taiex ganhou 1,67%, a 47.326,27 pontos. Em Hong Kong, porém, o Hang Seng contrariou o tom regional e cedeu 0,93%, a 25.413,12 pontos.

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Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em alta de 0,06%, com o S&P/ASX 200 avançando a 9.010,90 pontos.

Petróleo

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Durante a madrugada, o Brent tocou o maior nível em dois meses, a US$ 97,93. O mercado também acompanhou a sinalização de Teerã de que anunciará nos próximos dias uma zona restrita nas imediações do Estreito de Ormuz.

*Com informações da Dow Jones Newswires