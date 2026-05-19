Maior produtor global, Chile aumenta previsão para preços do cobre

A Comissão Chilena do Cobre (Cochilco) divulgou na terça-feira, 19, as novas projeções de preço, demanda e oferta do metal para os anos de 2026 e 2027.

O ministro da Economia e Mineração, Daniel Mas, declarou que "a Cochilco elevou a previsão do preço médio do cobre para 2026 para US$ 5,55 por libra e para US$ 5,10 por libra em 2027".

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"Esses são níveis historicamente altos que refletem uma forte demanda global e um mercado de oferta restrito, em linha com os fatores que contribuíram para os recentes recordes alcançados pelo preço do metal", disse o ministro.

"Isso é um sinal claro de que o mercado global continua a sofrer com a instabilidade na oferta e episódios recorrentes de restrições de fornecimento devido à transição para energias renováveis, à eletromobilidade e ao desenvolvimento de novas tecnologias e inteligência artificial, o que continuará a impulsionar uma maior demanda global por cobre."

Para Mas, a notícia é positiva para o Chile, pois o ambiente de preços elevados fortalece a arrecadação de impostos e reafirma o papel estratégico do país como o principal produtor mundial de cobre.

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Do ponto de vista da oferta, o relatório projeta uma queda de 2,0% na produção nacional para 2026, atingindo 5,3 milhões de toneladas, seguida por uma recuperação de 4,0% em 2027, com uma produção estimada em 5,5 milhões de toneladas.

Sobre o mercado global, após registrar um déficit estimado de 124.000 toneladas em 2025, projeta-se um leve excedente de 12.000 toneladas de cobre para 2026, seguido por um excedente moderado de 153.000 toneladas em 2027.