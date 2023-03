Maior prioridade é garantir a estabilidade do sistema bancário dos EUA, diz Yellen

Matheus Zúñiga, especial para a AE (via Agência Estado)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que a maior e principal prioridade da instituição no momento é "garantir a estabilidade do sistema bancário americano". A afirmação é uma referência aos colapsos do Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

Durante seu testemunho na Câmara sobre o orçamento federal para 2024, Yellen comentou que o Tesouro fará o necessário para evitar que o contágio provocado pelo colapso dos bancos regionais "se espalhe para o resto do sistema bancário".

"As ferramentas que utilizamos para evitar contágio antes poderão ser usadas de novo, se julgarmos ser necessário", concluiu a secretária.