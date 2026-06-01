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Maio tem queda de preços de etanol, diesel e gasolina em todo o Brasil, mostra IPTL

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:34:00 Editado em 01.06.2026, 11:42:04
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Os preços dos combustíveis recuaram em todo o Brasil em maio, com destaque para o etanol e para o diesel, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), baseado em transações realizadas em 21 mil postos no País. O etanol registrou a maior queda do período, de 6,58%, e fechou o mês com preço médio de R$ 4,54.

Já o diesel comum e o diesel S-10 tiveram reduções de 4,42% e 3,81%, com médias de R$ 7,13 e R$ 7,32, respectivamente, enquanto a gasolina caiu 1,16% e foi vendida, em média, a R$ 6,82.

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O movimento de baixa, de acordo com a análise, acompanha a queda do petróleo no mercado internacional. Na manhã de sexta-feira, 29, o barril do Brent para agosto era negociado a US$ 91,39, com recuo de 1,43%, e o WTI para julho caía 1,46%, a US$ 87,61.

O Brent voltou a ficar abaixo de US$ 100 em meio a um processo de estabilização das cotações, enquanto, no Brasil, a trajetória de preços segue influenciada pela logística e pelo ritmo de repasse ao consumidor, informou a Edenred.

"O mês de maio trouxe um movimento mais amplo de acomodação nos preços dos combustíveis, com quedas registradas em todos os principais tipos comercializados no País. O destaque ficou para o etanol, que apresentou a retração mais expressiva do período, mas também houve redução relevante no diesel, combustível diretamente ligado à cadeia logística e ao transporte de cargas", explicou em nota o diretor de Unidades de Negócio da Edenred, Vinicios Fernandes.

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O executivo acrescentou que, com o "novo ajuste anunciado pela Petrobras para a gasolina A", a expectativa é de alívio gradual nas próximas semanas, dependendo do repasse de distribuidoras e postos, além de fatores tributários e logísticos.

Na leitura regional, o Norte apresentou as maiores médias e uma inversão entre os tipos de diesel. Após a queda mais intensa do S-10 (-2,65%), o combustível "mais limpo" terminou maio mais barato que o comum, a R$ 7,72, ante R$ 7,75. O Sul registrou os menores preços médios para diesel comum (R$ 6,73), S-10 (R$ 6,95) e gasolina (R$ 6,63), enquanto o Sudeste teve o etanol mais barato do País, a R$ 4,39. O Centro-Oeste foi a única região a apontar alta na gasolina, de 1,32%.

Nas rodovias, a tendência também foi de queda, embora a BR-101 tenha concentrado os preços mais altos dos combustíveis analisados, com diesel comum a R$ 7,19 e S-10 a R$ 7,41. A Rodovia Régis Bittencourt registrou os menores preços médios para diesel comum (R$ 6,83), S-10 (R$ 7,12) e etanol (R$ 4,38), e a Rodovia Fernão Dias teve a gasolina mais barata do mês, a R$ 6,58.

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Entre os Estados, Roraima liderou os maiores preços médios em maio. O diesel comum ficou em R$ 8,47 e o S-10, em R$ 8,36; o etanol foi a R$ 5,95 e teve alta de 3,84%, e a gasolina alcançou R$ 7,78. No outro extremo, o Rio Grande do Sul apresentou os menores valores para diesel comum (R$ 6,67), S-10 (R$ 6,78) e gasolina (R$ 6,49), enquanto São Paulo teve o etanol mais barato, a R$ 4,22, após queda de 8,66% em relação a abril.

O levantamento aponta ainda, que o etanol foi financeiramente mais vantajoso do que a gasolina em dez Estados: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo.

Goiás liderou as maiores quedas do diesel comum (-7,86%) e do S-10 (-7,03%), e o Distrito Federal teve o maior recuo do etanol (-10,64%).

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