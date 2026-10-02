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ECONOMIA

Magda Chambriard: Se confirmada nossa expectativa, estamos abrindo nova fronteira exploratória

Escrito por Denise Luna e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta sexta-feira, 2, que a nova descoberta de petróleo no poço Morpho, no bloco FZA-M-59, está tornando o Amapá "mais valioso a cada dia", em referência ao avanço das atividades exploratórias na região.

De acordo com a executiva, a perfuração do poço já foi concluída e a operação entra agora na etapa de manobras e procedimentos para saída, que incluem testes e atividades pós-perfuração, como perfilagem, retirada da coluna, entre outros.

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"Vamos perfurar mais três poços para delimitar a descoberta, isso deve ser no primeiro trimestre de 2027. Em se confirmando as nossas expectativas, como elas vêm sendo confirmadas, não podemos garantir, mas tudo indica que realmente estamos abrindo uma nova fronteira exploratória", disse durante entrevista coletiva na sede da companhia, no Rio de Janeiro.

"Óleo da Margem Equatorial pode não ser melhor só do que o óleo de Urucu, no Amazonas", complementou.

A desmobilização está prevista apenas para o final de outubro, com estimativa de que os trabalhos se estendam até o fim do mês.

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A presidente lembrou ainda que informações técnicas detalhadas sobre o poço - como profundidade dos indícios, características da rocha e espessuras encontradas - estão protegidas por confidencialidade. Conforme explicou, o operador tem direito de manter esses dados sob sigilo por até dois anos, o que representa uma vantagem competitiva para quem perfura primeiro uma oportunidade exploratória.

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COMBUSTÍVEIS/PETROBRAS/POÇO MORPHO/MAGDA CHAMBRIARD
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