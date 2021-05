Magazine Luiza tem lucro líquido de R$ 258,6 mi no 1tri21, alta de 739,7%

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O Magazine Luiza apresentou lucro líquido de R$ 258,6 milhões no primeiro trimestre de 2021, alta de 739,7% ante o mesmo período de 2020. O número, porém, foi beneficiado por receitas e despesas não recorrentes, incluindo ganhos relacionados à reversão de provisões tributárias.

Assim, a companhia informa que seu lucro líquido ajustado (que exclui os efeitos não recorrentes) foi de R$ 81,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 8 milhões no primeiro trimestre de 2020.

O Ebitda, por sua vez, foi de R$ 695,6 milhões, alta de 109%. Da mesma forma, a companhia explica que o indicador ajustado ficou em R$ 427,2, alta de 56%.

A receita líquida foi de R$ 8,252 bilhões, alta de 57,7% na comparação anual. As vendas totais da companhia avançaram 62,8%, chegando a R$ 12,5 bilhões. As vendas online da empresa cresceram 114,4% no trimestre, ante igual período de 2020.