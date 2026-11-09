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Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de R$ 10,7 milhões no terceiro trimestre de 2026

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de R$ 10,7 milhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo o lucro de R$ 84,6 milhões apurado em igual período do ano passado. O resultado foi pressionado por efeitos não recorrentes e pelo aumento das provisões para perdas com crédito.

Desconsiderando os efeitos extraordinários, a varejista obteve lucro líquido ajustado de R$ 13,9 milhões, queda de 34,6% na comparação anual.

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A diretora de Relações com Investidores do Magalu, Vanessa Rossini, destaca que o aumento das provisões está relacionado à transferência da carteira de crédito direto ao consumidor do varejo para a nova financeira da companhia.

Segundo ela, a empresa adotou critérios mais conservadores, incluindo a provisão integral dos créditos renegociados, mesmo daqueles com pagamentos em dia. "Acreditamos que uma parte dessa provisão deve voltar para o resultado ao longo dos próximos trimestres", afirmou em entrevista à Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

A receita líquida alcançou R$ 8,94 bilhões, recuo de 0,9% ante o terceiro trimestre de 2025. Já o Ebitda ajustado somou R$ 710,1 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 711,4 milhões de um ano antes, com margem de 7,9%.

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O desempenho operacional refletiu o avanço de 10% nas vendas das lojas físicas, enquanto o e-commerce registrou retração de 9,8%. No total, as vendas da companhia, incluindo o marketplace, somaram R$ 14,6 bilhões, queda de 3,6% na comparação anual.

Parte do crescimento das lojas físicas foi impulsionada pelo fechamento de unidades de uma concorrente, que abriu espaço para o Magalu ganhar participação de mercado.

A executiva destacou que a aceleração das vendas ganhou força principalmente em setembro, último mês do trimestre, e ainda teve impacto limitado sobre o resultado. "Acho que ela afetou um pouco o trimestre, mas ainda não é um reflexo muito grande no resultado", afirmou.

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Para Rossini, o novo ritmo de crescimento deverá se refletir mais adiante na rentabilidade operacional e na geração de caixa. A margem bruta avançou 0,1 ponto porcentual, para 31,6%, beneficiada pelo crescimento das receitas de serviços.

Na frente financeira, as despesas líquidas ajustadas somaram R$ 482,6 milhões, redução de 1,1% na comparação anual, favorecida pela queda dos gastos com juros de empréstimos e antecipação de recebíveis.

Os investimentos somaram R$ 194,7 milhões no terceiro trimestre, recuo de 29% na comparação anual. A maior parte dos recursos foi destinada à tecnologia, que respondeu por 81% do total, enquanto os aportes em lojas físicas caíram 50%.

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O Magalu encerrou setembro com uma posição de caixa total de R$ 5,7 bilhões, após gerar R$ 332,5 milhões em caixa operacional no trimestre.

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MAGAZINE LUIZA/BALANÇO/3ª TRIMESTRE
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