Magazine Luiza fecha parceria com Mercado Livre para vender produtos 1P no marketplace

O grupo Magazine Luiza e o Mercado Livre anunciaram parceria comercial para oferta de produtos de estoque próprio (1P) do Magalu, KaBuM! e Época Cosméticos no marketplace da plataforma argentina. A operacionalização do acordo começou nesta quarta-feira, 2, segundo comunicado das empresas.

De acordo com a nota, a entrega dos itens vendidos no Mercado Livre será feita pelo Magalog, operador logístico do Magalu. O grupo estima colocar no ar cerca de 27 mil itens 1P, em categorias como eletroeletrônicos e móveis, games e informática, além de cosméticos e perfumaria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Magalu afirmou que a estratégia de listar produtos 1P em marketplaces parceiros busca acelerar vendas online "no curtíssimo prazo" com rentabilidade, com cláusulas de reciprocidade e não exclusividade. A parceria com o Mercado Livre sucede acordos semelhantes com Amazon, AliExpress, Americanas, Itaú Shopping e Livelo, segundo a companhia.

"A audiência do e-commerce brasileiro está cada vez mais pulverizada, com várias plataformas disputando a atenção dos clientes", disse o CEO do Magalu, Frederico Trajano. "Nossa estratégia é somar a audiência de nossos canais às de outras plataformas relevantes como o Mercado Livre e, assim, acelerar o crescimento das nossas vendas online no curtíssimo prazo e de forma rentável", acrescentou.

Já o vice-presidente executivo e líder do Mercado Livre na América Latina, Fernando Yunes, afirmou que a parceria amplia a oferta da plataforma. "Com as marcas do grupo Magalu na plataforma, chegamos a mais categorias, mais produtos e mais opções para quem compra online", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comunicado menciona ainda possibilidade de ampliação futura da parceria logística, incluindo uso de lojas físicas do Magalu como pontos de retirada e devolução, além de expansão de alternativas de entrega para itens acima de 30 quilos.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.