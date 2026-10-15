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Magazine Luiza entra na Shopee para acelerar vendas de produtos do estoque próprio

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O grupo Magalu fechou uma parceria com a Shopee para vender produtos de estoque próprio, o chamado e-commerce 1P, no marketplace da companhia. A operação começa nesta quinta-feira e inclui itens do Magazine Luiza e do KaBuM!, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, games e produtos de informática.

As entregas serão feitas pelo Magalog, operador logístico do grupo. O acordo está alinhado ao novo ciclo estratégico do Magalu, que prevê acelerar as vendas do e-commerce 1P por meio de marketplaces parceiros e ampliar a audiência para além dos canais próprios, com cláusulas de reciprocidade, não exclusividade e garantia de rentabilidade positiva.

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"Estamos agregando audiência em diferentes canais digitais para alcançar ainda mais clientes e ampliar as nossas vendas de forma acelerada e rentável", afirma Frederico Trajano, CEO do Magalu. "Queremos transformar essa audiência adicional da Shopee em crescimento sustentável para o Magalu e para as marcas do nosso ecossistema."

A Shopee é acessada mensalmente por cerca de 90 milhões de brasileiros.

Na plataforma, os produtos do Magalu ficarão disponíveis na seção de Lojas Oficiais.

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O grupo também poderá usar ferramentas de social commerce, como Shopee Lives e Shopee Vídeos, além da rede de mais de 10 milhões de criadores e afiliados no Brasil.

Já o Magalog atende 100 clientes externos e registrou mais de R$ 3 bilhões em receita em 2025.

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MAGAZINE LUIZA/SHOPEE/ENTRADA
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