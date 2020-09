Magazine Luiza anuncia aquisição do Canaltech e da plataforma Inloco Media - TNOnline

Continua após publicidade

A Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, 6, a aquisição das empresas Unilogic Media Group e Canal Geek Internet Ltda (Canaltech) e da plataforma Inloco Media, unidade de negócio da empresa Inloco Tecnologia da Informação focada na comercialização de publicidade digital.

Sem revelar o valor do negócio, a empresa ressalta em comunicado ao mercado que as transações marcam sua entrada no segmento de publicidade online.

"Por meio do MagaluAds, será possível ampliar a divulgação de milhões de produtos disponíveis na plataforma do Magalu, além de monetizar a sua forte audiência", acrescenta a companhia.

O Canaltech, de acordo com a Magazine Luiza, é uma das maiores plataformas multimídia do país com foco na produção de conteúdo de tecnologia em texto, áudio e vídeo, incluindo análises de produtos, podcasts, temas corporativos e cobertura do noticiário diário. O portal atinge mensalmente 24 milhões de visitantes únicos.